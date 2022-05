Forse schade bij botsing op kruising Heerbaan en Tilburgseweg

BREDA - Op de kruising Heerbaan met de Tilburgseweg in Breda zijn dinsdagmiddag twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. De schade aan de auto’s is groot.

Twee auto’s zijn dinsdagmiddag hard gebotst op de kruising van de Tilburgseweg en de Heerbaan. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Waarschijnlijk reed één van de bestuurders door rood licht.

De twee bestuurders werden in een ambulance nagekeken. Beide auto’s raakten beschadigd en moesten worden getakeld. Een deel van de kruising werd afgesloten voor het verkeer.