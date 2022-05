Blauwe Keiweg gaat op de schop, meer ruimte voor groen en fietsers

BRERDA - De Blauwe Keiweg en de Groot IJpelaardreef gaan op de schop. De wegen hebben een belangrijke functie als wijkontsluiting, maar hebben een brede rijbaan die niet past bij de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.

De gemeente wil maatregelen gaan nemen op de Blauwe Keiweg en de Groot IJpelaardreef. Het gedeelte tussen de Poolseweg en Zwijnsbergenstraat gaat op de schop om onder andere meer ruimte te maken voor groen en een betere plek te creëren voor fietsers.

De Blauwe Kei en Groot IJpelaardreef zijn relatief breed. De wegen zullen worden versmald om het verkeer beter te begeleiden. Tegelijkertijd ontstaat daardoor ruimte. Zo worden er extra parkeerplaatsen gemaakt, krijgen fietsers een betere plek en komt er ruimte vrij voor meer groen. Ook wordt het wegdek van de Blauwe Keiweg wordt op enkele plaatsen vervangen door een nieuwe deklaag.

“Daarnaast is het vanuit een veilige en comfortabele fietsomgeving gewenst om de fietsverbinding met de Erasmusweg te verbeteren”, aldus de gemeente. Dit is een veel gebruikte route door de wijk en als alternatief voor andere routes richting Poolseweg of langs de Zwijnsbergenstraat vaak een kortere verbinding voor de wijk Blauwe Kei-IJpelaar.

Ontwerp

Het ontwerp van de herinrichting wordt woensdagavond toegelicht op een informatieavond. Daarna is het plan ook in te zien via www.planbreda.nl. Reacties geven op het plan is dan mogelijk tot 1 juni.