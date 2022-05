Zit carnaval straks zonder levendige muziek? Kielegat organiseert ontmoetingsavond voor muzikanten

BREDA - Het lijkt nog ver weg maar op 18 november 2022 is alweer de volgende editie van het mooie Blèèrfêêst! Het eerste voorfeest, na de 11e van de 11e, waar het jaarlijks carnavalslied wordt gekozen. Dit jaar hoopt Stichting Kielegat op nóg meer deelnemers. Naast kapellen wil de Stichting ook andere artiesten aan het deelnemersveld toevoegen. Daarom wordt de eerste editie van Dun Blèèrfêêst Bundelaovond op 14 juni in Publieke Werken georganiseerd. Een inspirerende avond waar muzikanten, tekstschrijvers en zangers elkaar kunnen ontmoeten.

cToch bestaat een carnaval niet zonder levendige muziek en is er genoeg muzikaal talent in het Kielegat. Daarom organiseert de Stichting een speciale avond waar Kielegatse muzikanten elkaar kunnen ontmoeten en inspireren om zo wellicht samen toch deel te nemen aan het Blèèrfêêst.

Wil je graag mee doen met het Blèèrfêêst maar mis je een goede tekstschrijver? Of speel je fantastisch trompet maar kan je geen noot zuiver zingen? Geen probleem! Op 14 juni komen Kielegatters met een muzikale ambitie bij elkaar. Vanaf 20.11 uur ben je welkom in Publieke Werken.

Interesse? Meld je dan aan voor deze motiverende avond via de website van Stichting Kielegat. Ben je 14 juni verhinderd maar heb je wel interesse om tijdens het Blèèrfêêst deel te nemen, maak dit dan ook kenbaar via het formulier op de website van Stichting Kielegat. “Bundel je krachten, zo houden we samen de muziek in het Kielegat levendig.”