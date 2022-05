Eindelijk kan BUas de nieuwe campus én het 55-jarig bestaan groots vieren

BREDA - De nieuwe campus werd in 2019 afgerond. En het 55-jarig bestaan was in 2021. Maar nu, in 2022, kan BUas het eindelijk pas écht vieren. En dat doet de Hogeschool met een feestweek. Die ging vandaag van start met onder andere de onthulling van de nieuwe ‘landmark’ op het campusterrein.

BUas, bij vele Bredanaars bekend onder de oude naam NHTV, viert deze week groot feest. En dat heeft twee redenen. De eerste is de officiële opening van de nieuwe campus van de hogeschool. Die werd in 2019 al afgerond, maar door het coronavirus was een officiële opening in 2020 niet mogelijk. En dat terwijl de nieuwe campus wel degelijk reden is voor een feestje voor BUas. Want met de campus aan de Mgr. Hopmansstraat werd BUas een hogeschool op één locatie, in plaats van zes.

Campus

De nieuwe campus zorgt ervoor dat de studenten elkaar kunnen ontmoeten, legt architect Bert van Breugel uit. “Ik heb al vaker universiteiten en hogescholen ontworpen. Wat opvallend is bij BUas, is de grote diversiteit aan studenten. Zowel nationaal als internationaal, maar ook qua interesses. Er lopen hier toerisme studenten rond in pak, en er zitten gamestudenten achter computers. Op deze campus komen zij elkaar tegen. We creëren verbindingen.” Om dat te doen, werd onder andere de Mgr Hopmansstraat afgesloten voor verkeer, en werden de gebouwen via een groene omgeving aan elkaar verbonden. Het parkeren werd juist naar de randen van de campus verplaatst.

Wat verder uniek is aan de campus, is uiteraard het gebruik van het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen. De zusters waren woensdagochtend dan ook aanwezig als eregast bij de viering van de opening van de campus. “Voor de ontwikkeling van deze campus was 25 miljoen euro beschikbaar. En dat is niet veel voor een project van deze omvang”, legt Van Breugel uit. “Gelukkig hebben de zusters het klooster met enorm veel liefde onderhouden. Daardoor was de kwaliteit toen wij ermee aan de slag gingen echt fantastisch. Dat zij de sleutel van hun prachtige klooster aan ons hebben overdragen, daar zijn we enorm dankbaar voor.”

Tekst gaat verder onder de foto



Foto: Hanneke Marcelis

Historie

Niet alleen de nieuwe campus wordt bij BUas deze week gevierd. Het 55-jarige bestaan is de tweede reden voor een feestje. Want in september 1966 werd het allereerste college het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme gegeven(NWIT). “Dat gebeurde in café ‘t Zuid op de Grote Markt”, vertelt voorzitter van BUas Jorrit Snijder. “Het NWIT zat de eerste jaren onder andere aan de Haagweg, Etnastraat, Karnemelkstraat en de Sibeliuslaan.” In 1987 gingen de NWIT en VAT (Verkeersakademie Tilburg) samen door onder de naam NHTV: Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer. De verbouwing van het klooster startte in 2017, waarna de nieuwe campus in 2019 klaar was. Sinds 1 september 2018 draagt de hogeschool de naam Breda University of Applied Sciences.

Natuurlijk wordt er bij het vieren van het 55-jarig bestaan stilgestaan bij het verleden. Maar de toekomst wordt ook zeker niet vergeten. Want ambities heeft BUas enorm veel, benadrukt Snijder. Onder andere om het percentage internationale studenten te verhogen van 20 naar 30 procent. Maar vooral om de kwaliteit, creativiteit en innovativiteit die BUas heeft te behouden, en verder uit te bouwen.

Landmark

Als tastbare herinnering aan het 55-jarig bestaan, werd mede door burgemeester Paul Depla een nieuwe ‘landmark’ onthuld op de campus. Die is nu nog grijs, maar zal in de loop der tijd vanzelf verkleuren naar BUas-oranje.

Feestweek

De feestweek van BUas duurt van 18 tot en met 21 mei. Op 19 mei is er een congresstival voor industriepartners. Op 19 mei is er een feest voor studenten. Op 20 mei is er een dag gericht op alle alumni. En op 21 mei zijn alle omwonenden en familie van de BUas studenten uitgenodigd op een grote buurt- en familiedag.