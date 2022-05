KNMI kondigt code geel af voor zware onweersbuien

BREDA - Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft code geel afgekondigd voor zware onweersbuien. In Noord-Brabant is de kans op onweersbuien, hagel en zware windstoten tussen 14.00 en 18.00 het grootst.

Na een aantal dagen van prachtig zomers weer, kondigt het KNMI nu code geel af voor zware onweersbuien. Enkele stevige buien met plaatselijk kans op (zware) windstoten van zo'n 75 kilometer per uur, hagel van ongeveer 2 centimeter en veel neerslag in korte tijd, trekken over het land.

Voor Noord-Brabant geldt code geel tussen 14.00 en 18.00 uur. Dan is er kans op blikseminslag, hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van dit weer. Het KNMI raadt aan om open water en open gebied te mijden en niet onder bomen te schuilen.