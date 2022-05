Ondergrondse containers krijgen extra klepje om afval weg te gooien zonder afvalpas

BREDA - Ben jij op pad in Breda en wil je iets kleins weggooien? Dan kan je voortaan ook bij de ondergrondse containers terecht. In de containers worden klepjes gemonteerd, zodat je ook zonder afvalpas klein afval weg kan gooien.

Soms is het tijdens het wandelen zoeken naar een prullenbak. Het kan dan zijn dat je langs ondergrondse containers loopt, maar daar heb je niets aan. Je hebt immers een afvalpas nodig om deze te openen. Maar daar komt verandering in. Om zwerfafval tegen te gaan en mensen te stimuleren om klein afval in de prullenbak te gooien, worden in alle ondergrondse containers in Breda speciale klepjes gemonteerd.

Via de klepjes kan je klein afval in een ondergrondse container gooien, zonder dat je hier een pas voor nodig hebt. De klepjes komen in alle moderne ondergrondse containers. De oudere modellen en perscontainers voor restafval zijn hier niet voor geschikt en worden niet gemonteerd.

De politieke partij Breda Beslist is blij met de nieuwe klepjes. “Breda Beslist heeft dit in 2018 ingebracht bij het vorige bestuursakkoord (2018-2022) van de Gemeenteraad Breda. In Breda zorgen we zo samen dat we afval niet laten rondslingeren en gemakkelijk kwijt kunnen.”