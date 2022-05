Fototentoonstelling in Maczek Memorial toont helden van toen en nu

BREDA - Tien foto’s van de bevrijders van destijds, tien foto’s van de Bredase Vredesprijswinnaars en tien Helden van Breda hangen sinds 19 mei in het Maczek Memorial aan de Ettensebaan 17a. De fototentoonstelling luidt het begin in van een samenwerking tussen de drie gelijknamige organisaties en blijft tot eind september.

“We verschillen niet veel van elkaar”, opende Richard Tieskens, voorzitter van het Maczek Memorial, de bijeenkomst. “Helden van toen maakten een einde aan de bezetting, helden van nu zorgen op hun eigen manier voor vrede in mensenlevens. Onze organisaties willen dat uitdragen. Want vrede is niet vanzelfsprekend; we moeten er continu aandacht voor vragen.”

Moderator Anita van der Helm praatte de avond aan elkaar. Eric Linssen, voorzitter Bredase Vredesprijs, stelde Judith Aarts voor, genomineerde, en Philip Oronsaye, winnaar Bredase Vredesprijs 2021. Philip verscheen ook in het boek Goed Volk, een uitgave van Helden van Breda. Ook eerdere winnaars, genomineerden en helden waren aanwezig. Albert Bugaj, supervrijwilliger van het Maczek Memorial, kreeg te horen dat hij was gekozen tot Held van Breda.

Na ieder voorstelrondje was er een pianospel van de Oekraïense Elena Yefanova, docent piano aan de Nieuwe Veste. Ze woont al meer dan twintig jaar in Nederland maar heeft nog wel familie in Oekraïne wonen. Elena werd uitgenodigd om als eerste de tentoonstelling te openen. Ze deed dat door een zonnebloem, nationale bloem van Oekraïne, te plaatsen in een vaas voor het portret van generaal Maczek.

Van der Helm sloot af. “Past dat wat we doen nog steeds in onze tijd? De persvrijheid loopt terug, onze politici worden aangevallen – helpen goede voorbeelden nog wel? Of moeten we wellicht gespreksavonden gaan organiseren?” Ze nodigde de bezoekers uit om erover mee te denken en te praten.

De bezoekers, allemaal zelf vrijwilliger of ambassadeur van een van de drie organisaties, waren na afloop enthousiast. Ook voor hen waren de foto’s, en het bijbehorende boekje met een dertigtal verhalen, een bron van inspiratie!