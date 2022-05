Sunnery James & Ryan Marciano sluiten Breda Live 2022 af

BERDA - Lange tijd bleef de afsluitende act van Breda Live nog geheim. Maar nu is bekend wie de afsluiter van het festival verzorgen. Sunnery James & Ryan Marciano zullen zaterdag 9 juli achter de draaitafel klimmen.

Sunnery James & Ryan Marciano draaien al heel wat jaren mee in de internationale dance scene, maar niet eerder stonden ze op Breda Live! “We zijn dan ook blij dat ze er dit jaar bij zijn”, laat de organisatie weten.



Programma

Met de bekendmaking van de afsluiting is het programma van Breda Live compleet. Op vrijdag kunnen bezoekers genieten van Tiësto, DI-RECT, Krezip en Rob Dekay. Op zaterdag komen, naast Sunnery James & Ryan Marciano, Chef’Special, Danny Vera, Davina Michelle, Tino Martin en Abel. “En natuurlijk hebben we nog meer verrassingen voor jullie in petto”, aldus de organisatie.