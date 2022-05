Breda Beslist: ‘Belofte tweede milieustation nog niet nagekomen’

BREDA - Steeds meer geluiden over flinke wachtrijen bij de milieustraat bereiken Breda Beslist. De partij is verbaasd over de geluiden aangezien er vorig jaar maart een belofte werd gedaan over het openen van een tweede milieustation.

Steeds meer geluiden over flinke wachtrijen bij de milieustraat bereiken Breda Beslist. Onder het motto ‘45 minuten in de rij, tweede milieustation erbij’, wil wethouder Daan Quaars tegemoetkomen aan de opdracht van de gemeenteraad om oplossingen te zoeken voor de files bij de milieustraat. Dat was de toezegging vorig jaar maart.

Bij Breda Beslist wordt verbaasd gereageerd op deze geluiden, juist omdat eerder de belofte werd gedaan hier werk van te maken.

Webcam

Naast de wachtrijen werkt het webcamsysteem dat bij de mileustraat hangt niet goed. Het advies ‘kijk van te voren op de webcam dan zie je of het druk is’ klopt hierdoor ook niet. De beelden van de webcam worden namelijk niet frequent ververst waardoor iemand die denkt dat er geen lange rij staat hier alsnog in terecht komt.

Breda Beslist zal dan ook naar het college stappen om te kijken of deze geluiden hier ook bekend zijn en wat hieraan gedaan gaat worden.