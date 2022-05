Al 7500 supporters verlengen seizoenkaart NAC

BREDA - Al ruim 7500 NAC-supporters hebben hun seizoenkaart verlengd. Dat laat de club weten. Supporters hebben nog tot en met 29 mei om hun seizoenkaart te verlengen.

NAC Breda heeft de grens van 7500 seizoenkaarten gehaald. Maar de kans dat het daarbij blijft, is niet groot. De verlengperiode, die eigenlijk na dinsdag zou sluiten, is verlengd tot en met 29 mei.

Afgelopen seizoen waren er meer dan 10.000 seizoenkaarthouders.

NAC=BREDA

NAC gaat een bijzonder seizoen tegemoet nu de verkoop van de aandelen eindelijk rond is. Niet het grote City Football Group wordt de eigenaar van NAC, maar het lokale NAC=BREDA krijgt de aandelen in handen. Het regionale collectief NAC=Breda houdt de aandelen niet in eigen beheer en heeft als doel de aandelen volledig terug bij de club te krijgen. De aandelen worden ondergebracht in een stichting (een zogenaamde STAK). Dit betekent dat de nieuwe investeerders geen zeggenschap krijgen over het voetbalbedrijf. Daarnaast wordt een separaat partnerfonds opgericht, dat de komende jaren almaar verder kan groeien. Een wezenlijk verschil met de huidige situatie. De laatste stappen zijn formele goedkeuring door de gemeente Breda en de KNVB.

“Op deze manier krijgt NAC een structuur zoals ook clubs als AZ en PSV die al jaren hebben,” aldus woordvoerder Sebastian Verkuilen namens het collectief. “We hebben ons de afgelopen weken uitvoerig laten informeren door de beste specialisten in het betaald voetbal, en zijn ervan overtuigd dat NAC op deze manier een stabiele en bestuurbare club kan worden, met korte lijnen en gescheiden machten. Cruciaal om in de emotionele voetbalwereld op koers te blijven. Alle aandacht gaat straks naar het voetbal: de opleiding, de scouting en het eerste elftal. Alle randvoorwaarden om te presteren moeten op orde zijn. Dáárop is ons plan afgestemd.”