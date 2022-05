Veel voetbalplezier in de zomervakantie bij NAC Breda

BREDA - Kinderen van 6 tot en met 15 jaar kunnen deze zomer weer meedoen aan de NAC Breda Soccer Camps en keeperskampen. Die vinden onder andere plaats bij JEKA en VV Bavel.

“Lijkt het jou leuk om 2 of 3 dagen te voetballen en te schitteren tijdens een NAC Breda Soccer Camp in de zomervakantie? Dat kan! In de zomervakantie worden er voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar verschillende NAC Breda Soccer Camps en Keeperskampen georganiseerd.” De NAC Breda Soccer Camps en Keeperskampen zijn dagelijks van 9:00 uur – 15:00 uur.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

Deelnemers krijgen 2 of 3 dagen voetbalplezier in de zomervakantie, een compleet NAC Breda Soccer Camps tenue, dagelijkse lunch, tussendoortjes en drinken, begeleiding van enthousiaste jeugdtrainers en een vernieuwd veld-, en animatieprogramma

Data & Locaties

- RKVV JEKA: 25, 26 en 27 juli 2022

- v.v. Oosterhout: 28, 29 en 30 juli 2022

- v.v. Moerse Boys: 28, 29 en 30 juli 2022

- Unitas ’30: 29, 30 en 31 augustus 2022

- Zeelandia Middelburg: 29 en 30 augustus 2022

- v.v. Bavel: 31 augustus, 1 en 2 september 2022

Aanmelden of meer informatie?

Ga snel naar www.nac.nl/soccercamps om jouw zoon/dochter aan te melden voor een leuk NAC Breda Soccer Camps of Keeperskamp in de zomervakantie.