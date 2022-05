EOD ter plaatse op bouwplaats Markendaalseweg vanwege mogelijk explosief

BREDA - De Explosieven Opruimingsdienst is vandaag naar de bouwplaats aan de Markendaalseweg gegaan vanwege een mogelijk explosief.

Aan de Markendaalseweg wordt momenteel gebouwd aan het grote nieuwbouwproject The Marker. En bij die werkzaamheden is dinsdag mogelijk een explosief aangetroffen.

De Explosieven Opruimingsdienst kwam dan ook ter plaatse. Het is onduidelijk wat de vondst precies was, en of het daadwerkelijk om een explosief ging.

Aan de Markendaalseweg werd recentelijk het voormalige UWV gebouw gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouwproject The Marker. The Marker bestaat in totaal uit zeven verschillende complexen met 170 appartementen. 121 daarvan zijn koopappartementen, en 49 zijn huurappartementen.