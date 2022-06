Derde XL-editie Bier & Ballen: “Het draait gewoon om veel lol met en over voetbal”

BREDA - Bier & Ballen viert zijn derde XL-editie met een festival op 18 en 19 juni. Er komen veel bekende namen uit de journalistiek, muziek, voetbal en cabaret. De zondag staat geheel in het teken van: NAC, NAC en nog eens NAC. “Het draait gewoon om veel lol met en over voetbal.”

Een festival waarbij alles draait om voetbal en bier, kort door de bocht is het wel waar het festijn om draait. De derde XL-editie van het Bier & Ballenfestival beloofd weer een hoop gezelligheid. Zo komen er speciale gasten voor een praatje of een grapje en op zondag is het NAC-dag. Chris van Nijnatten, één van de organisatoren, noemt het zelfs ‘de grote NAC-Bevrijdingsdag’.

Goede doel

Het voetbalfestival is op zaterdag 18 en zondag 19 juni. De opbrengst van het festijn gaat ook dit jaar niet in de zakken van de organisatie. Net als bij voorgaande edities gaat de winst naar een goed doel, dit jaar is dat Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda. Het goede doel zorgt bijvoorbeeld voor de betaling van de contributie als ouders dat niet kunnen. “Het is een doel dat dicht bij ons staat. Ook vanwege de voetbal. Wat zij voor de kinderen doen, raakt ons,” aldus Chris.

De organisatie heeft grootse verwachtingen voor het festival. “Dit is de derde buiteneditie maar we hebben al wel ruim twintig shows gedaan in Café de Bommel. Die waren altijd binnen een mum van tijd uitverkocht.” Dat het evenement steeds groter groei, maakt het volgens Chris niet minder leuk om te organiseren. “Toen we begonnen ging het voornamelijk om de lol. We hadden gewoon zin om dit te maken. Inmiddels is er een hoop te doen en komt er steeds meer bij kijken.” Toch blijft voor de organisatie één ding het belangrijkste: heel veel plezier maken.

Kaartjes zijn te koop via EventBrite. Eerst een voorproefje opdoen? Bekijk hieronder de teaser van het evenement.