Breda behoudt sterrenrestaurant: Wederom een Michelinster voor Wolfslaar

BREDA - Wie wil genieten van een diner van een sterrenrestaurant, kan gewoon in Breda blijven. Het is restaurant Wolfslaar namelijk gelukt de Michelinster te behouden. Dat is vandaag officieel bekend gemaakt.

Restaurant Wolfslaar behoud ook dit jaar de Michelinster. Dat is vanochtend officieel bekend gemaakt. Het Bredase restaurant dat gevestigd is op het gelijknamige landgoed is sinds 2005 ieder jaar bekroond met een Michelinster.

“De Nederlandse gastronomie staat er fantastisch voor.” Met die woorden opende directeur Marc Roossens van Michelingids Benelux de dag in het DeLaMar Theater, waar de sterren maandag werden uitgereikt. De eerste Michelingids werd in 1900 uitgegeven door bandenfabrikant Michelin. Met deze gids werd autogebruik gestimuleerd. In 1926 begon de gids met het toekennen van sterren om restaurants te onderscheiden. Eén ster staat voor ‘een uitstekende keuken’, een tweesterrenrestaurant is ‘een omweg waard’ en een restaurant met drie sterren is zelfs ‘een reis waard’.

Noord-Brabant

In Breda kwamen er dit jaar opnieuw, naast Wolfslaar, geen sterrenrestaurants bij. Wél zijn er in de buurt meerdere restaurants te bezoeken met een ster. Zo behielden onder andere Tilia in Etten-Leur, Zout & Citroen in Oosterhout, O&O in Sint Willebrord en Monarch in Tilburg hun ster.