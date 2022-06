Vandaag een busreis gepland? Waarschijnlijk gaat deze niet door

BREDA - Een aantrekkelijkere sector om zo meer nieuwe, jonge chauffeurs aan te trekken en een lagere werkdruk. Dat is wat de buschauffeurs willen die vandaag gaan staken. Door deze staking zullen er vandaag minder tot geen bussen rijden in Breda. Heb je vandaag een reis gepland? Dan zul je iets anders moeten regelen.

Buschauffeurs van Arriva zijn gisteren begonnen met de eerder aangekondigde ‘estafettestakingen’. Twaalf dagen lang wordt bijna iedere dag op meerdere plekken gestaakt in het streekvervoer. Gisteren staakten chauffeurs in Lelystad, Harderwijk, Dronten, Emmeloord, Zwartsluis en Den Bosch. Vandaag leggen buschauffeurs in Breda hun werk neer.

Met de stakingen willen de chauffeurs onder meer een hogere beloning afdwingen om zo meer jonge chauffeurs te trekken. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: “Door slechte beloning komen er te weinig nieuwe, jonge collega’s bij en de werkdruk is al jarenlang zo hoog dat het ziekteverzuim op sommige plekken 25 procent is. Daar moeten de werkgevers zich echt harder voor gaan inzetten.”

De nieuwe cao moet, wat de chauffeurs betreft, gaan gelden met terugwerkende kracht van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. In het streekvervoer werken in totaal zo’n 13.000 mensen.