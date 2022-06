Mezz wil capaciteit van kleine zaal fors uitbreiden

BREDA - Poppodium MEZZ wil de Kleine Zaal uitbreiden van de bestaande capaciteit van 100 naar 200 tot 250 bezoekers. Ook wil Mezz verbeteringen in het gebouw uitvoeren, zodat MEZZ weer voldoet aan de eisen van nu en de toekomst.

De Gemeente Breda is op dit moment bezig met een haalbaarheidsstudie. Er is een ontwerp gemaakt door het architectenbureau dat ook de Grote Zaal heeft ontworpen, Design Erick van Egeraat. De gemeente en MEZZ willen graag reacties van Bredanaars krijgen op de plannen, en houden daarom op 15 juni een informatieavond. Ook kunnen Bredanaars reageren op het plan via www.planbreda.nl.

Doel van het ontwerp is een betere interne organisatie voor de bezoekers van Mezz, een beter stedenbouwkundige inpassing en daarmee ook minder overlast voor omwonenden. De uitbreiding heeft een ingetogen karakter, zodat de focus op de Grote Zaal met haar bijzondere vorm in stand blijft. De entree van poppodium MEZZ blijft aan de zijde van de Keizerstraat. Gevels, dak en deuren worden gemaakt van zware materialen die goed geluiddicht uitgevoerd worden door gebruik van prefab betonnen elementen met baksteen. Het laden en lossen gebeurt aan de zijde van de Keizerstraat. De veranda aan de kant van de Wintertuin wordt geheel afgesloten met een transparant metalen gaas. Het park karakter aan de tuinzijde wordt zo veel mogelijk versterkt. Het pleintje aan de entreezijde krijgt op termijn een nieuwe inrichting.

Informatieavond

Tijdens een informatieavond op 15 juni krijgen Bredanaars informatie over het Voorlopig ontwerp en hebben bezoekers alle gelegenheid uw vragen te stellen. Architect Erick van Egeraat geeft een toelichting op het ontwerp. Verder zijn er mensen van Poppodium MEZZ en de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Reageren op planbreda kan tot 22 juni.