BredaVandaag wordt een weekendkrant!

BREDA - BredaVandaag maakt een nieuwe stap! Vanaf 1 juli wordt BredaVandaag een weekendkrant. Dat betekent dat je onze krant voortaan op vrijdag mee kan pakken op onze tientallen pakmeepunten, en op vrijdag of zaterdag in de bus krijgt. Begin je weekend goed, met BredaVandaag!



Bredanaars krijgen iedere midweek BredaVandaag in de bus, of pakken de krant vanaf woensdag mee op één van onze pakmeepunten. Maar daar komt verandering in. Want wat is er nou fijner dan je weekend kunnen starten met dé lokale krant van jouw buurt? Daarom wordt BredaVandaag vanaf 1 juli een weekendkrant. Vanaf dat moment ligt voortaan iedere vrijdag de nieuwste BredaVandaag voor je klaar!



Wil je een extra exemplaar van BredaVandaag hebben? Of heb je een nee-nee sticker maar lees je wél graag de lokale krant? Pak BredaVandaag dan mee op één van de pakmeepunten bij jou in de buurt. Ga naar www.bredavandaag.nl/pakmeepunten voor een volledig overzicht! Wil jij BredaVandaag iedere week als eerste ontvangen? Abonneer je dan op onze digitale krant, en ontvang de digitale BredaVandaag in je inbox! Dat kan via www.bredavandaag.nl/nieuwsbrief/aanmelden.



