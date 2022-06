Robert Molenaar nieuwe hoofdtrainer NAC, Lokhoff keert terug als assistent

BREDA - Robert Molenaar wordt de nieuwe trainer van NAC. Molenaar maakt de overstap van NACO21 naar het eerste elftal van de club. Icoon Ton Lokhoff wordt, samen met Rogier Molhoek, de rechterhand van Molenaar. Alle drie de mannen tekenen voor één jaar.

Molenaar, die als speler actief was bij FC Volendam, RBC Roosendaal, Leeds United en Bradford City, begon zijn trainerscarrière in het betaald voetbal bij FC Volendam. Via Roda JC en Almere City maakte hij vorig seizoen zijn intrede bij NAC als eindverantwoordelijke van NAC O21. ”Ik vind het een voorrecht om van zo’n mooie club hoofdtrainer te mogen zijn en onder de nieuwe eigenaren een team te mogen leiden dat het NAC-dna draagt”, aldus de nieuwe hoofdtrainer. “Daarnaast heeft de club gezorgd voor een ervaren en toch ambitieuze technische staf. Ik kijk uiteraard enorm uit naar de samenwerking met de ervaring van Ton Lokhoff en Gabor Babos en de spirit van Rogier Molhoek en Anthony Lurling. Er is een hoop werk te verrichten en ben blij dat we weer snel aan de slag mogen.”

Mister NAC

Na een afwezigheid van een jaar, keert ‘Mister NAC’, Ton Lokhoff, terug bij zijn club. Het komende jaar zal Lokhoff assistent-trainer worden van NAC. Naast het assisteren van Molenaar, zal Lokhoff zich ook gaan bezighouden met de scouting, het begeleiden van doorstromende jeugd naar het eerste elftal en het meedenken over de voetbalvisie en de implementatie hiervan.

Over de invulling van de positie van technisch directeur, alsmede die van algemeen directeur, zal meer bekend worden gemaakt wanneer het overnameproces is afgerond. Over de invulling voor de functie hoofdtrainer van NAC O21, wordt later meer bekendgemaakt.