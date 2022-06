Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in voor Noord-Brabant

BREDA - Het belooft vandaag een tropische warme dag te worden in Noord-Brabant en de andere zuidelijke provincies van Nederland. Rijkswaterstaat heeft daarom het hitteprotocol ingesteld. Dat hitteprotocol geldt tot zaterdagavond 20.00 uur.

Het wordt vandaag en morgen tropisch warm in Nederland, met temperaturen die op sommige plekken ruim boven de 30 graden uitkomen. Daarom is vanaf vandaag het hitteprotocol van kracht. Als het hitteprotocol geldt, helpt Rijkswaterstaat direct alle automobilisten die met pech langs de snelweg komen te staan. "Als we een melding binnenkrijgen, schakelen we meteen een berger in die de gestrande automobilist naar een veilige locatie met voorziening brengt." Met het protocol wil Rijkswaterstaat voorkomen dat mensen langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. "Met hoge buitentemperaturen kan de temperatuur van het wegdek oplopen tot boven de 50 °C."

Adviezen

Rijkswaterstaat deelt ook diverse adviezen voor wie vandaag met de auto op pad gaat. Zo worden automobilisten geadviseerd om voldoende drinkwater mee te nemen, onder andere omdat de concentratie van bestuurders afneemt wanneer ze te weinig drinken." Mocht u stranden met uw voertuig, wacht dan achter de vangrail. Neem een paraplu mee in de auto, die u als parasol kunt gebruiken. En houd uw sigarettenpeuken en overig afval binnenboord. Met het warme weer veroorzaakt een brandende sigaret snel een bermbrand."