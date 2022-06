Zware mishandeling in Bredaas café: ‘Ik dacht dat mijn neus eraf lag’

BREDA - De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte van een zeer zware mishandeling. De verdachte sloeg in februari een glas in het gezicht van een man in een café in de Halstraat. Het slachtoffer liep diepe snijwonden in zijn gezicht op.

Een grote snijwond boven zijn wenkbrauw, onder zijn oog én forse snijwonden in zijn neus. Dat was het resultaat van een zware mishandeling die in februari plaatsvond in café de Bommel in de Halstraat. “Ik dacht, mijn neus ligt eraf”, vertelt het slachtoffer.

Het slachtoffer was op zaterdagavond 19 februari met zijn vriendin uit eten in de stad. “Het was net na het einde van de lockdown, dus mijn vriendin en ik besloten om na het eten nog een drankje te gaan doen”, vertelt het slachtoffer. Maar die normale stapavond, veranderde in een drama. “Rond 00.30 uur ging ik naar de wc. Daar waren meerdere mensen. Op een gegeven moment bonkte er iemand hard op de deur van de wc, omdat het lang duurde. De persoon die bonkte, liep vervolgens door. Op een gegeven moment ging de deur van de wc open. Ik draaide me om naar die wc, en ineens sloeg een man hard een glas op mijn gezicht.”

Omstanders hebben geprobeerd om de dader te vinden, maar dat is niet gelukt. Er zijn geen duidelijke camerabeelden van het incident, maar wel van de verdachte. Onder andere de camera’s van stadstoezicht hebben de man vastgelegd. Die beelden zijn maandag gedeeld in Bureau Brabant. Het gaat om een blanke man van 40 tot 50 jaar. Hij was ongeveer 1.70 meter lang en had een sportief postuur. Zijn haar was opgeschoren, waardoor hij bijna kaal was. “Het is een duidelijk signalement”, laat de politie weten. “Dit slachtoffer had blind kunnen zijn. Elk beetje informatie over de verdachte is dan ook zeer welkom.”

Mensen die denken belangrijke informatie te hebben, kunnen bellen met het gratis telefoonnummer 0800-6070. Je kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.



De verdachte van de zware mishandeling - Bureau Brabant