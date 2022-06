‘Rino Driessen moet weg uit Bavel’, zo luidt beslissing rechter

Jongerenwerker Rino Driessen moet met zijn dagbesteding voor jongeren met een licht verstandelijke handicap, Ariba vertrekken uit Bavel. Zo werd vandaag door de rechter geoordeeld. Daarnaast mag Driessen ook niet zelf op de locatie blijven wonen. Wanneer Driessen moet vertrekken is nog onduidelijk.

Juridische strijd



Al sinds 2018 was er een strijd gaande tussen de gemeente Breda en Rino. Hoewel oud-wethouder Bob Bergkamp beloofde dat hij nog jaren op zijn plek zou mogen blijven, werd in 2018 bekend dat de gemeente andere plannen had voor het perceel. Eigenlijk zou Rino in april 2021 moeten vertrekken.

Dat liet Rino niet zomaar gebeuren. Waardoor de zaak belandde bij de rechter.