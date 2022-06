Met de inzameling van ruim duizend apparaten won basisschool Kievitsloop de E-Waste Race

BREDA - Dankzij de E-Waste Race zijn er in Breda 6.217 elektrische apparaten ingezameld voor recycling. Basisschool Kievitsloop in Haagse Beemden won de wedstrijd: de scholieren zamelden samen wel 1.050 apparaten in.



De afgelopen vier weken zamelden zo’n 500 basisschoolleerlingen druk elektronisch afval in. De bovenbouwgroepen van acht Bredase basisscholen deden mee aan de E-waste Race en leerden over consuminderen, recyclen en grondstofschaarste.

Een tweede leven

Peter Bakker, wethouder Afval, zei donderdagmiddag tegen alle kinderen: “Van harte gefeliciteerd! En in het bijzonder de kinderen van kbs Kievitsloop. Mooi dat jullie met tien scholen ruim zesduizend elektrische apparaten hebben ingezameld. Stel je maar eens voor hoe groot die berg zou zijn als je het op een hoop zou gooien. Door jullie inzet is de afvalberg een stukje kleiner geworden vandaag.”

E-waste

Elektrisch afval, ook bekend als e-waste, bestaat uit apparaten met een stekker of batterij. Deze apparaten belanden vaak op zolder of in een gangkast, terwijl soms tot wel 95 procent van de onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dankzij de inzet van de scholieren krijgen veel apparaten en onderdelen een tweede leven.



In mei vond de aftrap van de E-Waste Race plaats op basisschool De Weilust. Hier kregen de scholieren een gastles over het over het belang van repareren, hergebruiken en recyclen van e-waste. Daarna was aan hen de taak om zoveel mogelijk e-waste te verzamelen en aan te bieden voor recycling. Ze gingen aan de slag met campagne voeren in hun wijk, maakten video’s over recyclen en gingen langs de deuren.

Uitreiking

Op donderdag 23 juni werd bekend dat basisschool Kievitsloop de winnaar van de E-Waste Race is. Wethouder Peter Bakker overhandigde de bovenbouwscholieren een cheque om op schoolreis te gaan. De andere scholen gaan niet met lege handen naar huis: alle klassen kregen een toffe prijs mee die hen herinnert aan hun deelname aan de E-Waste Race.