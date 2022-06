Avans-docent Raimke is benoemd tot Smaakmaker: ‘Ik wil die docent zijn die ik vroeger nooit ben tegengekomen’

BREDA – Wethouder Arjen van Drunen heeft, samen met Hildegard Assies, directeur Breda Marketing, duizendpoot Raimke Groothuizen benoemd tot Bredase Smaakmaker. Raimke is onder andere docent bij Avans, en vrijwilliger bij Fietsmaatjes brada. Alles wat ze doet, gebeurt met passie. “Ik hoop mensen te raken en inspireren om hen zo in beweging te krijgen.”

Raimke is een echte verbinder, een creatieveling, een ondernemer. Zo schreef ze diverse boeken, maakte ze prijswinnende animaties, is ze docent op Avans en zet ze zich in als Local Guide voor Breda. Naast dit rijtje vervult Raimke ook een bestuurlijke rol bij Fietsmaatjes Breda als vrijwilliger. Fietsmaatjes zorgt ervoor dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, er met een vrijwilliger toch op uit kunnen. Ze vindt het heel normaal dat je iets doet voor een ander en wil daar het goede voorbeeld in geven. “Het doen van vrijwilligerswerk maakt je wereldwijzer.”

Raimke brengt inspiratie

Als docent wil ze haar studenten motivatie en inspiratie brengen. Dit om het beste in de student naar boven te halen. Ze wil hen het vertrouwen geven in plaats van afbreken. “Ik wil die docent zijn die ik vroeger nooit ben tegengekomen. Als ik studenten zie groeien op een bepaald vlak en ik heb daar ook maar een klein beetje aan bijgedragen, is mijn missie geslaagd.” Raimke hoopt mensen te raken met wat ze doet. Of dat nou met een lezing, een animatie of een boek is. En vanuit daar hoopt ze mensen in beweging te krijgen om kansen te grijpen. En dat doet ze door zich kwetsbaar op te stellen en haar verhaal te vertellen.

Volgens wethouder Arjen van Drunen is Raimke een terechte Smaakmaker. “Raimke is een echte inspiratiebron voor haar studenten. Maar niet alleen voor haar studenten. Ze is ook een van de drijvende krachten achter Fietsmaatjes, waarmee ze echt het verschil maakt voor heel veel mensen voor wie een uitstapje niet zo vanzelfsprekend is. Mensen als Raimke geven kleur aan de stad en daar moeten we als stad trots op zijn.”

Kleur en smaak aan Breda

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich belangeloos in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek. Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen.