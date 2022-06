Honderden zomerpakketten voor de voedselbank: ‘Alle kinderen verdienen een leuke zomer’

BREDA - Op vakantie gaan in de zomervakantie is niet voor alle kinderen een gegeven. Kinderen van wie de ouders naar de voedselbank gaan, kunnen vaak niet op vakantie. “En ook geld voor veel uitstapjes is bij die gezinnen niet”, legt Nanda de Wilde uit. De Ladies’ Circle Breda stelde daarom samen met de inzet van leerlingen van vier basisscholen maar liefst 310 zomerpakketten samen voor de voedselbank.

“Alle kinderen verdienen een leuke zomer”, stelt Nanda de Wilde van serviceclub Ladies Circle. “Sommige kinderen gaan iedere zomer op vakantie, maar er zijn ook gezinnen die daar het geld niet voor hebben. Gezinnen die naar de voedselbank gaan kunnen vaak niet weg in de zomer en hebben ook geen geld voor dure uitstapjes. Daarom zijn wij in overleg met de voedselbank gestart met een inzamelingsactie om honderden zomerpakketten samen te stellen.”

De serviceclub Ladies Circle startte vorig jaar voor de eerste keer met het samenstellen van de pakketten. “Die eerste inzamelingsactie was nog wat kleiner. Er zijn toen 150 pakketten gemaakt. Bij zo’n eerste keer leer je ontzettend veel over wat wel en niet handig is. Dit jaar hebben we het daarom grootser aangepakt. We hebben een samenwerking gezocht met vier basisscholen, namelijk Dr. de Visser, Zandberg, Klokkenbei en Rosmolen. De leerlingen van die scholen zamelden aan de hand van een lijstje allemaal spullen in. Ook kregen we veel spullen van sponsoren. Dankzij die sponsoren en dankzij de inzet van de leerlingen konden we vandaag 310 pakketten overhandigen aan de voedselbank.”

In de zomerpakketten zit bijvoorbeeld een pak pannenkoekenmix en een pak mix voor kwarktaart. Zo kunnen de kinderen in de zomer iets lekkers bakken. “Ook zit er bijvoorbeeld een Donald Duck in. Het is echt een pakket wat de zomer wat leuker maakt.” De pakketten zijn afgelopen maandag overhandigd aan de Voedselbank, en worden komende periode aan de kinderen gegeven.

De betrokken scholen en sponsoren:

- OBS De Klokkebei (Ulvenhout) - KBS De Rosmolen (Ulvenhout)- KBS De Zandberg (Breda)- Dr. De Visserschool (Breda)- L’Oréal Nederland- PLUS (Ulvenhout)- MARK Advocaten (Breda)- Tandartspraktijk Belcrum (Breda)- Aartsen Fruit and Vegetables (Breda)- Livingprojects (Breda)



Ladies Circle Breda ‘De Baronessen’