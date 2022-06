Regen en boerenprotesten zorgen voor drukte op Brabantse wegen

NOORD-BRABANT - Boeren zijn vandaag weer spontaan de weg opgegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. In combinatie met hevige regenbuien op sommige plekken, zorgt dat voor drukte op de Brabantse wegen.

Boeren zijn vandaag opnieuw aan het protesten tegen het stikstofbeleid. Vorige week gebeurde dat op een centraal georganiseerde locatie in Gelderland, maar vandaag gaan boeren op willekeurige locaties de weg op. "Op diverse wegen zijn blokkades te vinden in verband met boerenmanifestaties", laat Rijkswaterstaat weten. "We adviseren weggebruikers om extra alert te zijn: houd rekening met snelheidsverschillen, houd afstand en minder snelheid." Boeren zijn onder andere met tractors de (snel)wegen opgegaan, en gooien hooibalen op wegen.

Niet alleen de boeren zorgen maandag voor drukte op de wegen. Zo zorgen ook hevige regenbuien voor vertraging, en levert een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Tilburg naar Breda ook een file van zo’n drie kwartier op.