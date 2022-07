Met de Zero Waste Week wil Elisah laten zien hoe leuk leven zonder afval is

BREDA - Aanstaande zaterdag gaat de Zero Waste Week van start. Van 2 tot en met 8 juli kunnen Bredanaars deelnemen aan allerlei activiteiten die draaien om afval. Leerzaam? Jazeker, stelt initiatiefneemster Elisah Pals. Maar dat is niet wat voorop staat. “Het gaat om gezelligheid en leuke activiteiten. Want leven zonder afval kan heel leuk zijn. Dát is wat we willen laten zien.”

In 2030 moet Breda zwerfafval vrij zijn. Dat is de opdracht die de gemeenteraad heeft gegeven aan het Bredase college. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet er nog veel gebeuren. Van meer opruimen, tot het gebruiken van minder verpakkingen en het tegengaan van verspilling. De gemeente vroeg Elisah Pals, oprichter van Zero Waste Nederland én de eerste klimaatburgemeester van Breda, om mee te denken over hoe Breda het ambitieuze doel kan bereiken. Samen met Ron Bekker van het Runnerscafé en Nadia Mooij van de gemeente Breda ontwikkelde zij het uitgebreide programma voor de eerste Zero Waste Week van Breda.

Afvalpreventie

“Zelf ben ik een groot voorstander van afvalpreventie. Het voorkomen van afval is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook goed voor je portemonnee én leuk om te doen!” En dat het leuk is om het ontstaan van afval te voorkomen, dat staat centraal tijdens de Zero Waste Week. “Ik wil mensen enthousiast maken over leven zonder afval. Dat doe je niet door belerend te zijn. We hebben met de Zero Waste Week ingezet op een heel leuk programma, met heel diverse activiteiten voor alle leeftijden. Het plezier staat daarbij voorop. Dat je er ook wat van leert als je meedoet, is dan mooi meegenomen.”

Hap en Stap

Eén van de activiteiten is een hap en stap route door de binnenstad, waarbij voedselverspilling centraal staat. “Deelnemers lopen een route langs vijf horecazaken in de binnenstad, en op iedere locatie krijgen ze een gerechtje. Dat zijn allemaal gerechtjes die iets te maken hebben met het tegengaan van verspilling, bijvoorbeeld een gerechtje met banaan. Dat is namelijk het meest weggegooide fruit van Nederland.” Zaterdag kunnen hondenliefhebbers hun viervoeters meenemen voor een ontmoeting met zwerfafvalhond Joy. De populaire labrador Joy is getraind om zwerfafval te vinden en op te ruimen, en heeft bijna 100.000 volgers op Instagram.

“Wie graag actief is, kan mee gaan ploggen. Dat is zwerfafval ruimen terwijl je aan het hardlopen bent. Wie liever een rustige activiteit heeft, kan bijvoorbeeld naar de bijzondere filmvertoning ‘Wat achterblijft’. Dat is een film van een Bredase filmmaakster, die samen met haar zus het huis van hun overleden moeder leeg moet ruimen. Wie geïnteresseerd is in tweedehands spullen en kleding, kan een kijkje achter de schermen krijgen bij Vindingrijk”, somt Elisah op. “Het is echt een enorm divers programma, met voor iedereen wel wat wils.” En ook kinderen worden niet vergeten in het programma. Zo zijn er zondag volop kinderactiviteiten bij Wolfslaar en woensdag stopmotion workshops bij de Nieuwe Veste.

De Zero Waste Week duurt van 2 tot en met 8 juli. Iedere dag staat in het teken van een thema, en vindt plaats op locatie in Breda. De deelnemende locaties zijn de Stadsgalerij, Boerderij Wolfslaar, Brandpunt, CM.com, Vindingrijk, de Nieuwe Veste, Curio en STEK. Meer informatie vind je op www.zerowasteweek.nl

De teamleden van de Zero Waste Week:

Elisah Pals: Oprichter van zero waste Nederland en initiatiefnemer van Zero Waste Week Breda. Met haar jarenlange kennis en netwerk zorgt Elisah voor alle contacten en zorgt ze voor een uitgebalanceerd, inhoudelijk en aantrekkelijk programma tijdens deze week.

Ron Bekker: Leefstijlcoach, trainer en organisator van duurzame evenementen bij Runnerscafe. Hij begeleidt en ondersteunt de hele week in opzet, communicatie, budget en uitvoering. Ron heeft veel ervaring als het gaat om organiseren en creatieve ideeën omzetten in daden..

Nadia Mooij: Beleidsadviseur afval en circulariteit bij gemeente Breda. Zij zorgt voor alle contacten binnen de gemeente Breda die nodig zijn om deze week tot een succes te maken. Nadia brengt veel ervaring mee op het gebied van positief betrekken van inwoners bij duurzame initiatieven en creëren van minder afval.