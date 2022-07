De eerste Zero Waste Week van Breda is begonnen

BREDA - Wethouder Klimaat Peter Bakker en klimaatburgemeester Elisah Pals gaven gisteren het startsein voor de eerste Bredase Zero Waste Week. Heel de week zijn er activiteiten rondom het onderwerp. “Daarbij staat plezier voorop. We willen mensen laten zien dat het leuk is om afval tegen te gaan”, legt Elisah uit.

Van 2 tot en met 8 juli kunnen Bredanaars deelnemen aan allerlei activiteiten die draaien om afval. Leerzaam? Jazeker, stelt initiatiefneemster Elisah Pals. Maar dat is niet wat voorop staat. “Het gaat om gezelligheid en leuke activiteiten. Want leven zonder afval kan heel leuk zijn. Dát is wat we willen laten zien.”

In 2030 moet Breda zwerfafval vrij zijn. Dat is de opdracht die de gemeenteraad heeft gegeven aan het Bredase college. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet er nog veel gebeuren. Van meer opruimen, tot het gebruiken van minder verpakkingen en het tegengaan van verspilling.

De gemeente vroeg Elisah Pals, oprichter van Zero Waste Nederland én de eerste klimaatburgemeester van Breda, om mee te denken over hoe Breda het ambitieuze doel kan bereiken. Samen met Ron Bekker van het Runnerscafé en Nadia Mooij van de gemeente Breda ontwikkelde zij het uitgebreide programma voor de eerste Zero Waste Week van Breda.

Thema’s

Iedere dag van de Zero Waste Week staat in het teken van een thema en vindt plaats op locatie in Breda. De deelnemende locaties zijn de Stadsgalerij, Boerderij Wolfslaar, Brandpunt, CM.com, Vindingrijk, de Nieuwe Veste, Curio en STEK. Meer informatie en het volledige programma vind je op www.zerowasteweek.nl