Paul Depla overhandigt Nationale Vrijwilligersprijs aan Vip Voorelkaar

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft vandaag de Nationale Vrijwilligersprijs uitgereikt aan Vip Voorelkaar. VIPVoorElkaar is de schakel tussen het samenbrengen van vrijwilligers, particuliere hulpvragers en organisaties.

Uit de 129 aanmeldingen voor de Nationale Vrijwilligersprijzen nomineerde een selectiecommissie vijf organisatie om deel te nemen aan de online programmareeks waarin gestreden werd om de hoofdprijs van 15.000 euro. De genomineerden waren: Stichting Nooit Voorbij uit Haarlem, Oma’s Soep uit Amsterdam, Dierenwelzijn Walcheren uit Zeeland, VIP Voorelkaar uit Rijen en Dorpshuis Op de Welle uit de provincie Groningen.

Een jury van organisatie-experts beoordeelde uiteindelijk welke organisatie de hoofdprijs van 15.000 Euro won. Burgemeester Breda Paul Depla reikte in de laatste van de vier afleveringen de prijs uit. Bas Westerweel presenteerde de uitreiking.

Volgens de jury blonk Vip Voorelkaar uit in de begeleiding van de startende vrijwilliger en was er ondanks de vele verschillende projecten een hele goede samenwerking. Daarnaast geeft volgens de jury het ontstaan van vriendschappen aan hoe vrijwilligers zich thuis voelen in de organisatie.

Ook Teamtrots in 2023

Vrijwilligersorganisaties door heel Nederland konden meedingen naar de hoofdprijs van 15.000 euro door een vlog in te zenden over hun ‘teamtrots’. Uit 129 inzendingen zijn vijf organisaties genomineerd. Vanaf 1 januari 2023 kunnen organisaties zich weer met een vlog aanmelden via www.vrijwilligersprijzen.nl