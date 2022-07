Crisisopvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Claudius Prinsenlaan sluit de deuren

BREDA - Vanaf 8 juli sluit de Crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Claudius Prinsenlaan 12. Deze locatie werd gebruikt voor de eerste 72-uurs opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de hele regio Midden- en West- Brabant en bood kortstondig plek aan 200 vluchtelingen. De ontvangst- en verdeelfunctie van de Crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen voor de regio Midden- en West-Brabant wordt voortaan door het Crisisnoodopvangpunt in Utrecht ingevuld

De locatie is in maart van dit jaar geopend vanwege de verwachte grote toeloop. Vanuit dit punt werd dan vervolgens besloten op welke locatie de vluchtelingen gedurende langere tijd in de regio konden worden opgevangen. In de praktijk is gebleken dat er slechts enkele vluchtelingen per nacht werden opgevangen en daarmee is het nu niet meer efficiënt om deze plek aan de Claudius Prinsenlaan 12 open te houden.

De ontvangst- en verdeelfunctie van de Crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen voor de regio Midden- en West-Brabant wordt door het Crisisnoodopvangpunt in Utrecht ingevuld. In Utrecht is een crisisnoodopvang ingericht met 450 bedden in een hal van de Jaarbeurs. Bovendien beschikt Utrecht over een overzicht van alle beschikbare opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Meldpunt in Utrecht

Oekraïense vluchtelingen die nieuw aankomen in Nederland en zelf geen opvang hebben kunnen regelen, kunnen zich dus melden in Utrecht. Hier wordt dan bekeken in welke kleinere opvanglocaties in gemeenten de vluchtelingen terecht kunnen. Dat kan in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn, maar ook eventueel op andere locaties in Nederland.

Structurele opvanglocaties

De gemeente Breda neemt haar verantwoordelijkheid om een oplossing te bieden voor de stroom vluchtelingen, statushouders en asielzoekers die Nederland bereiken. “Daarom blijven we opvang bieden aan 380 (Oekraïense) vluchtelingen in De Koepel in Breda en 55 op locatie Weideveld in Bavel”, laat de gemeente weten. “Onlangs is de tijdelijke opvang voor 40 jongere asielzoekers in het oude postkantoor (KPN-gebouw) geopend. In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en binnen Breda zoeken we naar nieuwe locaties of uitbreidingsmogelijkheden van huidige locaties voor de structurele en langdurigere opvang van vluchtelingen en asielzoekers.”