Burgernetmelding: Verwarde man (67) vermist

BREDA - Er is donderdagmiddag een burgernetmelding verzonden vanwege de vermissen van een Bredase man. De man is 67 jaar en is verward.

De man is vermist in de omgeving Krogten. Hij is 67 jaar en draagt een bril. De man heeft een baard en grijs haar. Hij draagt een geruite groene blouse, jeans, werkschoenen en een oranje rugzak. De man heeft tatoeages op zijn armen.

Wie hem ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.