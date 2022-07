Boeren laten van zich horen aan de Haven in Breda

BREDA - Boeren hebben dinsdagavond hun tractor geparkeerd aan de Haven in Breda. Op één van de tractors zit een bord met de tekst ‘Steun de boer’.

Boeren hebben dinsdagavond twee tractors geparkeerd aan de Haven in Breda uit protest tegen het stikstofbeleid van de overheid. Het lijkt te gaan om een kleinschalig protest. Er is politie aanwezig bij de tractors. De boeren hebben een bord bij met de tekst ‘steun de boer’. Ook hangt aan de tractors de Nederlandse vlag ondersteboven. Dat is bij de boerenprotesten een bekend symbool. Vroeger betekende in de scheepvaart zo’n vlag dat een schip in nood was. Ook hebben de boeren bij de Haven boerenzakdoeken bij. Die worden gebruikt als symbool voor steun aan de boeren.

Boeren protesten al weken massaal tegen de aangekondigde stikstofplannen van het kabinet. Afgelopen week werd het distributiecentrum van de Jumbo in Breda nog geblokkeerd.