Het grote succes van de Sterren van Morgen: ‘Voetbal is bij ons het middel’

BREDA - De Bredase voetballers van de Sterren van Morgen hebben vorige week de Paris World Games gewonnen. En zo wordt het lijstje successen van de Bredase stichting steeds langer, tot grote trots van straatcoach Amine Bakbachi. “Ik leef echt mijn droom. Het is geweldig wat onze jongeren hebben bereikt.”

De kloof tussen arm en rijk wordt in Breda steeds groter. Terwijl sommige wijken er steeds verder op vooruit gaan, zijn er aandachtswijken waar veel armoede en criminaliteit is, zoals bijvoorbeeld in de Hoge Vucht. Daar zijn de jongeren kwetsbaar. Amine Bakbachi weet zelf als geen ander hoe het is om als jongere in zo’n wijk op te groeien. Het was zijn vader Abdelhak die samen met Maikel zo’n 15 jaar geleden de Sterren van Morgen oprichtte. Het doel: Door middel van voetbal en cultuur jongeren een veilige plek en een betere kans in de maatschappij geven.

Passie

“Mijn vader en Michael zagen het talent van de jongeren in de wijk”, legt Amine uit. “En ze zagen ook wat de jongeren nodig hadden. namelijk aandacht, begeleiding en goede rolmodellen. Dat is wat Sterren van Morgen biedt.” Inmiddels is Amine zelf de drijvende kracht achter de succesvolle stichting. “Voetbal is bij ons niet het doel opzich. Voetbal is het middel waarmee wij jongeren helpen om goed terecht te komen in de maatschappij. Want vergis je niet, de jongeren in aandachtswijken zijn heel kwetsbaar. Het is zo gemakkelijk om ‘ja’ te zeggen als iemand je vraagt om even een pakketje weg te brengen. Maar als je eenmaal in het criminele circuit zit, kom je er niet zomaar uit. We leren jongeren weerbaar zijn.” Amine vertelt er vol passie over. “Ik wil die jongeren de goede kant op zien gaan, en gelukkig zien worden. Het is echt fantastisch als je ziet dat je een positieve invloed hebt op iemands leven.”

Voetbal

Voetbal is voor Amine dus een middel, en niet het doel. Maar dat wil niet zeggen dat het niveau van de Sterren van Morgen niet hoog is. Zo wonnen de jongeren begin dit jaar nog van PSG onder 18. En ook op de Paris World Games namen ze afgelopen week de cup meer naar huis. “Het mooie is dat wij jongeren met talent een kans geven, die niet de middelen of het netwerk hebben om zelfstandig de top te halen. Scouten doen wij gewoon in Breda op straat. Er spelen nu zo’n 300 jongeren bij ons uit onder andere de Heuvel, Hoge Vucht, Brabantpark en de Haagse Beemden. We hebben echt een goede naam opgebouwd, en de animo om met ons mee te doen is bij jongeren heel hoog.”

Sterren van Morgen richt zich ook op meisjesvoetbal. “Kijk nou eens naar de Oranje Leeuwinnen. Wat zij hebben bereikt, is geweldig. Maar in mijn ogen kan het wel een stuk diverser. Daar willen wij voor zorgen”, stelt Amine. “Recentelijk maakte er nog een 13-jarige voetbalster de overstap van Sterren van Morgen naar Feyenoord. Oprichter Maikel, die het stokje overdroeg aan Amine maar nog steeds betrokken is bij de stichting, glundert als hij het vertelt. “Alles is mogelijk. Dat is wat we deze jongeren leren.” Veel van de resultaten van de Sterren van Morgen zijn mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Breda. Inmiddels zijn Sterren van Morgen en de gemeente Breda een structurele samenwerking aangegeven om de kansen van de jeugd in Breda Noord te bevorderen en ondermijning tegen te gaan. “Die steun is ontzettend belangrijk. Want één ding is zeker: Sterren van Morgen moet blijven bestaan”, aldus Maikel.