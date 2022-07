Streetfood Club Breda opent de deuren in voormalig theater

BREDA - Een reis over de wereld met een explosie aan kleuren, geuren, smaak en beleving. Dat is wat De Streetfood Club Breda is. Zaterdag vindt het grootste openingsfeest plaats van het nieuwe restaurant aan het Van Coothplein. Volgende week woensdag opent de zaak officieel.

Vier jaar geleden openden beste vrienden Joost en Wes De Streetfood Club in Utrecht. “Daarvoor werkten we al zo’n 4/5 jaar samen voor ondernemers. Dat waren toen onze werkgevers, nu zijn dat onze compagnons”, aldus Wes. “Omdat ons concept in Utrecht zo’n groot succes was, hadden we al snel de ambitie om te groeien. In de zomer van 2019 zijn we in Breda gaan kijken naar panden. Toen we per toeval op het pand van het voormalige Grand Theatre stuitten, waren we meteen verkocht”, aldus de mede-eigenaar. “Begin 2020 hebben we het pand gekocht, maar toen brak helaas corona uit. Daardoor hebben we wat vertraging opgelopen. Vorig jaar augustus zijn we begonnen met het verbouwen.”

Aanstaande zaterdag vindt het grootse openingsfeest van De Streetfood Club Breda plaats. “Er zijn online inmiddels zo’n 1400 kaarten gedownload”, vertelt Wes enthousiast. “Het is zo’n overweldigend succes, dat we de verkoop stop hebben moeten zetten.” Volgende week woensdag gaat het nieuwe restaurant officieel open. “Ons doel is om uiteindelijk zeven dagen in de week van ontbijt tot diner/borrel open te zijn”, aldus Wes. “Maar door het personeelstekort in de horeca, beginnen we eerst met 5 dagen diner. Vanuit daar bouwen we het op.”

De Streetfood Club

De Streetfood Club neemt je mee op een reis over de wereld met daarbij een explosie aan kleuren, geuren, smaak en beleving. “Vooral Latijns-Amerikaanse en Aziatische gerechten en drankjes kun je hier terugvinden”, aldus Wes. “Daarnaast nodigen wij iedereen uit om zelf een ijsje te komen samenstellen in onze candyshop. Of je nou alleen een wijntje wilt drinken, zin hebt in een 5-gangen diner of wilt dansen in je stoel; er is hier voor ieder wat wils.