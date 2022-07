Bredase Sven zingt samen met Ed Sheeran in de Johan Cruijff ArenA

BREDA - Een droom die uitkomt. Dat is het voor de Bredase singer-songwriter Sven. Dankzij een spandoek mocht hij donderdagavond samen met Ed Sheeran zingen in de Johan Cruijff ArenA.

Sven Haverkamp heeft een passie voor muziek. Bredanaars kunnen hem kennen omdat hij graag op straat staat als straatmuzikant. Sven speelt gitaar, piano en produceert elektronische én akoestische muziek.

Donderdagavond was de Bredase Sven net als vele anderen afgereisd naar de Johan Cruijff ArenA voor het concert van Ed Sheeran. Hij had een spandoek bij waarop stond: ‘can we sing Castle on the hill together?’ En wat bleek? Daar draaide Ed Sheeran zijn hand niet voor om. Sven kreeg een microfoon in zijn hand, en mocht samen met Sheeran het nummer zingen. Dat leverde bijzondere beelden op, en een onvergetelijke herinnering voor de Bredase muzikant.

Benieuwd naar de video? Bekijk hem hier!