Festival DNA Breda is terug

BREDA - Na twee eerdere succesvolle edities organiseert het Chassé Theater ook dit jaar festival DNA Breda. Van vrijdag 9 t/m zondag 11 september vinden er diverse voorstellingen, films en exposities plaats in het Chassé Theater en Chassé Cinema.

DNA Breda is een festival over onze stad. Wat maakt Breda, Breda? Elke jaar probeert het Chassé Theater opnieuw een beeld te vormen van onze stad. Vanuit de blik van kunstenaars, theatermakers en deskundigen. Chassé biedt hun voorstellingen een podium of geven hen het woord.

Samen met het publiek wordt er gezocht naar de vingerafdruk van onze stad en proberen haar beter te doorgronden en te begrijpen.

Programma

Het festival wordt geopend met de Keuze van de Wijkjury. De WijkJury Breda bestaat uit negen inwoners uit verschillende wijken van Breda, met uiteenlopende leeftijden en culturele achtergronden. Zij bezochten verschillende voorstellingen en hun favoriete voorstelling komt terug tijdens DNA Breda. Welke voorstelling het is geworden, wordt op 17 augustus bekend gemaakt.

Tijdens het festival zijn er verschillende premières. Vrijdag 9 september gaat de film KWATTA van filmmakers Jelmar Hoekstra en Bas Bakker in première. In deze documentaire duiken zij in de geschiedenis van het chocolademerk. Zaterdag 10 september gaan De grote doe eens normaal show van Stormkamer en matrimonium van het zuid land in première.

Grad Damen & Dennie Christian zorgen dat het dak eraf gaat op zaterdag. In de middenzaal komen die dag drie clubiconen van NAC naar het Chassé Theater. Onder leiding van presentator en interviewer Eddy van der Ley vertellen de oud-voetballers Ton Lokhoff, Peter Remie en Gerard den Haan over het unieke van de voetbalclub.

Jeugd

Ook de jonge theaterbezoeker wordt bediend met voorstellingen van Schippers&VanGucht, The100Hands en Corpo Maquina. Op zondag 11 september is er een speciale workshop slagwerk van Lucifer Slagwerk voor iedereen vanaf 6 jaar.

De verkoop van alle voorstellingen start dinsdag 19 juli. Meer info en tickets vind je hier.