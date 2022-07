Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht van Curio naar Libréon

BREDA – De afgelopen twee jaar hebben Curio en Libréon (voorheen SKVOB) mogelijkheden onderzocht om het Stedelijk Gymnasium Breda en Graaf Engelbrecht bestuurlijk over te dragen van Curio naar Libréon. Met de instemming van alle betrokken partijen is alles voorbereid om de overgang per 1 augustus definitief te maken.

Ook bij het ministerie van Onderwijs en DUO is alles voorbereid om de overgang per 1 augustus definitief te maken.

Geen veranderingen voor medewerkers en leerlingen

Een overdracht bleek zowel mogelijk als wenselijk voor alle partijen. De burgemeester en wethouders Breda gaven eerder een positief advies op het onderzoek naar de ‘fusie’. In de raadsvergadering van 26 november 2021 stemde de gemeenteraad in met het plan.

Inmiddels hebben ook de medezeggenschapsraden van zowel ‘het Stedelijk’ als ‘de Graaf’ en de GMR van Libréon de overstapakkoord bevonden.

Een belangrijk streven in het hele proces was dat medewerkers, leerlingen enouders er zo min mogelijk van merken. Zij moeten vooral zien en ervaren dat beide scholen goed op hun plek terecht komen.

Curio kiest beroepsonderwijs

De bestuurlijke overdracht komt voort uit een koerswijziging bij Curio. Daarbij wordt de focus volledig gericht op het beroepsonderwijs.

‘’Stedelijk Gymnasium Breda en Graaf Engelbrecht passen minder goed bij onze keuze voor het voorbereidende beroepsonderwijs’’, zegt Rob Neutelings, bestuursvoorzitter Curio. ‘’Daar ligt onze focus. Vanzelfsprekend is een goede positie van beide scholen in Breda voor ons wél belangrijk. Libréon krijgt er twee scholen bij waar onderwijs van prima kwaliteit wordt geleverd en die financieel gezond zijn.’’

Meerwaarde voor Libréon

Curio onderzocht hoe beide scholen bij een ander bestuur kunnen aansluiten. Libréon kwam als logische partij in beeld.

‘’Het is belangrijk dat Breda scholen met een openbaar karakter aanbiedt’’, zegt Berend Buddingh, voorzitter college van bestuur van Libréon. ’’Zo kunnen ouders en leerlingen écht kiezen voor een school die bij hen past. Het Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht zijn een waardevolle aanvulling op het aanbod van Libréon.’’