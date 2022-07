Ongeval op A16 bij Breda-Noord: Twee rijstroken dicht

BREDA - Op de A16 ter hoogte van Breda-Noord is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht.

Op de A16 is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd in de richting van België. Er zijn daarom twee rijstroken afgesloten.

De vertraging richting Breda is vanaf Zevenbergschen Hoek ongeveer een uur. “Naar verwachting is de weg om 14:00 uur weer vrij”, laat Rijkswaterstaat weten.

File op de #A16 richting het zuiden. Bij Breda-Noord is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn daar dicht. De vertraging richting Breda is vanaf Zevenbergschen Hoek ongeveer een uur. Naar verwachting is de weg om 14:00 uur weer vrij (??: archief). pic.twitter.com/xAwBq2G5wR— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 22, 2022