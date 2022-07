In gesprek met wethouder Jeroen Bruijns: ‘Er zit enorm veel initiatief in onze stad en dorpen’

BREDA - Sinds de installatie van het college heeft Breda drie nieuwe wethouders. Eén van hen is de 32-jarige Jeroen Bruijns. Hij mag zich de komende vier jaar buigen over onder andere de openbare ruimte, parkeren en vastgoed. “Als stad echt samenwerken met de inwoners; dat is waar ik voor sta.”

De 32-jarige Jeroen Bruijns woont samen met zijn vriendin Hester en hun kitten in Overakker. Maar Jeroen werd geboren en groeide op in Bavel. Mede dankzij de vele voorkeurstemmen uit het dorp werd hij vanaf 2014 verkozen tot raadslid.

Hoe ben je de politiek ingerold?

“Dat begon in mijn studententijd. In heb verkeerskunde en bestuurskunde gestudeerd, en daarna een master Public Governance gedaan. In die tijd werd veel gesproken over het afschaffen van de basisbeurs waar ik fel tegen was. Maar de maatschappelijke betrokkenheid heeft er altijd wel ingezeten. Dat begon met kleine dingen. Bijvoorbeeld als een elektriciteitskastje niet open was voor een evenement in het dorp. Ik bemoeide me altijd graag met dat soort dingen.”

Waarom koos je voor het CDA?

“Het CDA staat voor samen. De partij gelooft in de kracht van verbinding. Van de wijken, de dorpen en de verenigingen. Dat past enorm goed bij mij.”

Je zat acht jaar in de gemeenteraad. Met welke onderwerpen hield jij je bezig?

“Ik heb me sterk ingezet voor CPO’s. Dat zijn bouwprojecten waarbij starters en ouderen zonder tussenkomst van een ontwikkelaar woningen kunnen bouwen. Daarmee heb ik echt een bijdrage kunnen leveren aan betaalbare woningbouw. Verder gaat de openbare ruimte me nauw aan het hart. Daar werd tussen 2010 en 2014 extreem op bezuinigd. Ik heb eraan kunnen bijdragen dat er nu structureel geld is voor het onderhoud, vernieuwing en de verduurzaming van parken, pleinen en straten. Daar ben ik trots op. Ik ben ook heel blij dat de openbare ruimte nu in mijn portefeuille zit.”

Je bent nu een paar weken wethouder. Hoe bevalt dat?

“Het zijn lange dagen, ik moet mijn vriendin een stuk vaker missen. Maar ik krijg er enorm veel energie van. Ik vind het geweldig om vanuit deze rol bij te kunnen dragen aan de toekomst van onze stad. Er zit enorm veel initiatief in onze wijken en dorpen. Dat vind ik fantastisch om te zien. Ik wil vanuit die initiatieven en de wensen van onze inwoners bouwen aan de stad.”

Met welke onderwerpen houd jij je de komende vier jaar bezig?

“Naast de openbare ruimte en beheer bestaat mijn portefeuille uit het gemeentelijk vastgoed, parkeren, het grondbedrijf, NAC en de wijkaanpak regio en Vlaamse zaken. Bij parkeren is de rol van dienstbaarheid heel groot. Hoe maken we parkeren zo toegankelijk en prettig mogelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers? Dat een wethouder de portefeuille Vlaamse zaken heeft is nieuw. Ik ben daar blij mee, want grensoverschrijdende samenwerking is heel belangrijk.”

Voel je veel druk om het verschil te maken voor Bavel?

“Vanuit Bavel zijn er altijd ogen op mij gericht, dat ben ik wel gewend. Waar ik heel blij mee ben, is dat ik vanuit mijn portefeuille vastgoed bezig mag houden met het MFA. Dat is een enorm belangrijk onderwerp voor Bavel. Maar je moet niet vergeten dat de betrokkenheid die ik heb met Bavel, exact hetzelfde wil laten blijken aan alle andere dorpen en wijken. Ik ben wethouder voor de hele stad.”