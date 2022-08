Breda krijgt een stadsgarderobe in het uitgaansgebied

BREDA - Je jas kwijt na het stappen? Als het aan Jasper en Pieter ligt gebeurt dat vanaf 1 september nooit meer. Dan openen zij namelijk de nieuwe stadsgarderobe Jassie in de Reigerstraat in Breda.

Studenten Pieter Vreeburg en Jasper Hemmen weten als geen ander hoe vervelend het is om na het uitgaan je jas kwijt te zijn. Daarom hebben de twee studenten besloten daar een oplossing voor te realiseren. En dat wordt stadsgarderobe Jassie. “In andere steden zie je dat het systeem van een stadsgarderobe heel goed werkt. Breda mist dat echt. Daarom zijn we er zelf mee aan de slag gegaan.”

Jasper en Pieter openen de stadsgarderobe in de Reigerstraat, in de buurt van Clovis en café de Vrachtwagen. In de garderobe zullen 512 kluisjes worden geplaatst waar Bredanaars hun jas in kwijt kunnen. “In één kluisje passen ongeveer drie jassen. Je kunt de kluisjes dus heel gemakkelijk met je vrienden delen”, vertelt Jasper. “Het systeem werkt digitaal. Wanneer je betaalt voor een kluisje, kun je deze met een QR-code zo vaak openen en sluiten als je wilt.” Een kluisje kost per avond 4,95 euro.

Komende weken moeten Jasper en Pieter nog hard werken aan de inrichting. Op 1 september zal de stadsgarderobe openen. Dan zal de garderobe iedere donderdag tot en met zaterdag van 21.00 uur tot 05.00 uur geopend zijn. “Ook gaan we natuurlijk open als er speciale evenementen in de binnenstad zijn.” De twee studenten hebben veel vertrouwen in het concept. “We zijn hier echt al 1,5 jaar mee bezig, en hebben bijvoorbeeld veel enquêtes gehouden onder studenten om de wensen goed in beeld te krijgen. We geloven echt dat er behoefte is aan een concept zoals het onze.”



Pieter Vreeburg en Jasper Hemmen - Jassie