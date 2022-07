Voor Melanie zwemt Linda mee tijdens Swim to Fight Cancer Breda

BREDA - Op 11 september vindt in Breda Swim to Fight Cancer plaats. Op die dag zwemmen honderden deelnemers in de Bredase Singels om geld op te halen voor kankeronderzoek. Eén van de deelnemers is Linda. Zij zwom vorig jaar mee voor haar zus Melanie. Melanie overleed de dag na de Swim aan de gevolgen van kanker.

Linda is twaalf als ze haar vriendin voor het leven ontmoet. De vaders van beide meiden liggen gezamenlijk in het ziekenhuis. Linda haar vader voor een hernia, Melanie haar vader heeft een hersentumor. Door de vriendschap van de mannen wordt de band bij de meiden sterker. Melanie haar vader wint het niet van de hersentumor en komt uiteindelijk te overlijden. Beide families vinden troost bij elkaar. Er ontstaat zoveel wederzijdse liefde dat de moeder van Melanie een relatie krijgt met de gescheiden vader van Linda. En zo gaat de vriendschap van de jonge meiden over in zusterliefde. Het is een groot samengesteld gezin, waarin respect en liefde voor eenieder de boventoon viert. Later blijkt dit uit een familietattoo “La Familia”.

Linda en Melanie vieren het leven. Ieder het ´zijne´ vanuit een hechte familieband. Na haar dertigste levensjaar beginnen bij Melanie fysieke klachten te ontstaan. Vele onderzoeken volgen en medio 2019 komt de pijnlijke diagnose. Kanker en uitgezaaid. Het hele gezin voelt zich getroffen en leeft mee. Er volgen diverse operaties, chemo´s en behandelingen. In de jaren die voorafgingen, is Linda een toegewijd zwemster geworden. Van Puzzelbad naar open water en in 2020 besluit zij mee te doen met Swim to Fight Cancer Breda. Haar machteloosheid omzetten. Zij gaat geld ‘ophalen’ voor kankeronderzoek. Mede in de hoop ook haar zus hiermee te kunnen helpen. In 2020 mag de Swim niet van start gaan, maar in 2021 herpakt Linda haar kans. Melanie is inmiddels 37 en ernstig ziek. De slechte cellen overmeesteren haar lichaam, maar niet haar karakter. Als een volleerd cabaretier acteert ze tijdens uitjes en ziekenhuisbezoeken. Sarcasme en spot zijn haar niet vreemd en brengt ondanks het droeve lot een glimlach op ieders gezicht.

De week voor de Swim in De Kuil is Melanie niet meer in staat om de kanker het hoofd te bieden. Zij is net 38 jaar geworden en geeft zich over aan haar lot en het einde wordt voorbereid. Zij heeft haar kinderen begeleid en verzekerd van veiligheid. Haar zus sluit ze oneindig in haar hart, evenzo de overige familieleden. Op vrijdag 10 september glijdt Melanie in een slaap die niet zal meer eindigen. Linda verbijt zich en start de Swim op 12 september in De Kuil in Prinsenbeek. Na één km stopt haar lichaam. Uitgeput door emotie verlaat ze het water. Ze heeft het gehaald; voor haar zus en geld voor onderzoek.

Melanie verlaat op maandag 13 september 2021 haar aardse bestaan. Bij haar familie zal ze bijblijven als een eeuwige strijdster en een levenslustig en geliefd mens. “La familia” wordt aangevuld met een getekend hart door Melanie aan Linda en een hartje gevuld door twee vingerafdrukken.

Meedoen of doneren

Swim to Fight Cancer Breda vindt op 11 september plaats in de Haven. Bredanaars kunnen zelf meedoen, of doneren. Ga naar www.swimtofightcancer.nl/breda. Je kan daar zoeken naar Linda van Lieshout om te doneren aan Linda.