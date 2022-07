Pride actie D66 maakt regenboogpad weer deels compleet

BREDA - De Bredase D66-fractie verzorgde vandaag een speciale pride actie. Zo werd de bekende regenboog in Park Valkenberg met stoepkrijt aangevuld omdat de kleuren alweer aan het vervagen zijn.

De Bredase D66-fractie verzorgde vandaag een speciale pride-actie in Park Valkenberg. Dit in verband met de start van de pride week in Amsterdam.

Tussen 10:30 uur en 12:00 uur maakten de aanwezigen het regenboogpad weer deels compleet. ‘’Samen met GroenLinks, de SP en het COC hebben we vandaag het regenboogpad weer deels compleet gemaakt’’ zegt Bart Lauwen van D66. ‘’De kleuren van de verf zijn aan het vervagen door onder meer het schoonmaken van het pad.’’

Signaal

De reden dat het regenboogpad maar weer deels met stoepkrijt werd aangevuld heeft ook speciale reden vertelt Lauwen. ‘’We willen een soort signaal afgeven naar de gemeente. Wij de helft, jullie de helft. Dus dat er nog wel werk aan de winkel is. Misschien kan het ook op een andere manier dan met verf.’’

Het is namelijk wel gebleken dat dit niet goed blijft zitten, geeft ook Lauwen aan. Toch vindt hij gelijktijdig dat het wel belangrijk is dat het regenboogpad (goed) te zien is.

Belang

Volgens Lauwen is het ook in Nederland nog altijd belangrijk dat er aandacht is voor dergelijke evenementen en waar ze voor staan. ‘’Je ziet de hele week prides in Europa, maar ook hier worden nog altijd mensen mishandeld en uitgescholden. Zo ook hier in Nederland.’’

Lauwen legt uit dat we in Nederland weliswaar denken dat we een erg tolerant land zijn, maar dat het toch nog vaak voorkomt dat bepaalde groeperingen niet geaccepteerd worden. Ook persoonlijk merkt hij dit op (Bart is homoseksueel). ‘’Ik word zelf ook nog vaak nagekeken en soms zelfs uitgescholden. We hebben dus nog wel een weg te gaan.’’