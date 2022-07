Einde in zicht voor Levend Cluedo in de Koepel

BREDA – Futuredome Events heeft op het voormalige gevangenisterrein bij de Koepel in Breda het Levend Cluedo spel. Al enige tijd bieden zij in de oude psychiatriegevangenis dit spel aan. Maar daar komt een einde aan. Vanwege de verkoop van de Koepel en de opvang van Oekraïners stopt Futuredome na augustus met het aanbieden van het spel.

Er is een moord gepleegd in cel 324 van de oude psychiatriegevangenis. De politie tast nog volledig in het duister en heeft dringend hulp nodig om de zaak op te lossen. Bij het spel ‘levend cluedo’ worden deelnemers uitgedaagd om een moord op te lossen. Door het zoeken naar aanwijzingen en een goede samenwerking binnen het team komen de deelnemers erachter wie de moord heeft gepleegd, welk voorwerp hierbij is gebruikt en het bijpassende beroep of misdaad. Gedurende het spel voeren de deelnemers allerlei verschillende opdrachten uit, waarbij een beroep wordt gedaan op logisch nadenken, het eggen van verbanden en samenwerken.

Het Levend Cluedo in de Koepel is populair. Maar op 28 augustus sluit Levend Cluedo definitief de deuren. “ Met de komst van de vluchtelingenopvang voor Oekraïners en de verkoop van de Koepelgevangenis wordt het Levend Cluedo spel op 28 augustus een coldcase”, laat Futuredome weten. Wie het spel nog wil spelen, moet dat dus voor die datum doen.