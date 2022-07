Het bier bij NAC wordt duurder

BREDA - De horecapartner van NAC, NHG, heeft bij de club te aangegeven genoodzaakt te zijn de prijzen op te hogen. De verhoging heeft alles te maken met verhoogde inkoop- en personeelskosten.

De afgelopen jaren heeft NHG (horecapartner van NAC) geen prijsverhoging doorgevoerd. Maar nu zijn ze genoodzaakt dit toch te doen. Zij blijven in eerste instantie wel onder de landelijk gemiddelde prijs voor een biertje. Deze bedraagt 3 euro 20.

In overleg met de club is besloten om niet direct te verhogen naar dit gemiddelde, maar dit in delen te doen.

Ophoging

De eerste seizoenshelft zal de prijs van het bier met dertig cent worden verhoogd naar 3 euro voor een reguliere en 5 euro 70 voor een halve liter. Na de winterstop zullen de prijzen naar het landelijk gemiddelde van 3 euro 20 gaan. Een halve liter zal vanaf dan 5 euro 90 gaan kosten.

De nieuwe prijzen zijn vandaag ingegaan.