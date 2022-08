Column: ‘Airco’s maken het klimaat warmer in plaats van koeler’

BREDA - In 2050 kan de Aarde door het gebruik van airco’s nog eens ongeveer 0,3 graden extra opwarmen. Deze luxe is een blinde vlek. Koeling is bittere noodzaak voor mensen waarbij overdag buiten de luchttemperatuur hoger is dan de lichaamstemperatuur en het ’s nachts nauwelijks afkoelt.



En dat in combinatie met een extreme luchtvochtigheid. Airco’s zijn geen luxe. Er zijn ook veel mensen die een airco aanzetten bij temperaturen van 25 graden of iets hoger voor een licht koel briesje. De verwachting is dat door de opwarming van de Aarde, het aantal energieverslindende airco’s wereldwijd zal verdrievoudigen naar 4,5 miljard in 2050!

Het aantal airco’s gaat snel toenemen doordat het sneller opwarmt en het aantal extreme hittegolven toeneemt en doordat steeds meer mensen een airco kunnen betalen. Behalve dat airco’s niet alleen de Aarde opwarmen, ze zijn ook nog eens energieverslindend. Het jaarlijks energieverbruik door airco’s kan wereldwijd wel oplopen tot 6.200 terawattuur. Dat is evenveel als 6.200 miljard stofzuigers een uur laten draaien! De airco werkt nog volgens een verouderd systeem uit 1902. In dat jaar bedacht een Amerikaan, Carrier, een apparaat om de luchtvochtigheid in een drukkerij in de zomer te verlagen. Er circuleert een koelvloeistof tussen een metalen spoel binnen en eentje buiten. Binnen verdampt de koelvloeistof en onttrekt warmte, buiten condenseert het gas weer tot koelvloeistof en geeft zijn warmte af. De gebruikte koelvloeistof is meestal een fluorkoolwaterstof (hfk). Dat is een extreem krachtig broeikasgas, afhankelijk van de soort die gebruikt is, 250 tot zelfs 12.000 keer sterker dan kooldioxide! Zonder ingrijpen zullen alleen al airco’s 10% van de opwarming in 2050 op zich nemen.