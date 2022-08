Bredase Rens Rodolf maakte prijzen voor het tv programma ‘The Connection’

BREDA - De grote prijs die kandidaten en kijkers van het BNNVARA programma ‘The Connection’ kunnen winnen is een NFT. De Bredase Rens Rodolf is de maker van deze bijzonder NFT’s.

Vanaf jongs af aan is Rens al aan het tekenen. Toen was het nog met pen en papier, maar tegenwoordig doet hij het tekenen vooral op zijn telefoon met een relatief simpele app. De simpele digitale doedels waarmee hij begon zijn inmiddels uitgegroeid tot tekeningen waar hij talloze uren in verdwaald kan raken en waar hij altijd opzoek is naar een perfecte verhouding tussen vormen, kleuren en lijnen.



Tegenwoordig biedt Rens zijn werk aan als NFT’s. NFT is een non-fungible token dat door middel van blockchain de tekeningen unieke digitale items maakt. Deze NFT’s dienen nu als de grote prijs in de kennisquiz van BNNVARA ‘The Connection’. Ook kijkers kunnen een NFT winnen door thuis mee te spelen met ‘The Connection’.

The Connection

The Connection is een kennisquiz waarin alles draait om één antwoord: de ultieme connectie. Onder leiding van Matthijs van Nieuwkerk nemen drie bekende Nederlanders – én de kijkers thuis – het in vier rondes tegen elkaar op. De juiste antwoorden van elke ronde staan in verband met elkaar en leiden zo naar één allesomvattend antwoord. Wat is bijvoorbeeld de connectie tussen Alicia Keys, Guggenheim Museum, Yankees en Friends? Of tussen rood, 1 mei, Jan Wolkers en Doorn? Welke speler beschikt niet alleen over brede algemene kennis, maar kan ook alle antwoorden met elkaar verbinden en de ultieme connectie vinden? The Connection is sinds zaterdag 21 mei op de televisie. Afgelopen zaterdag vond de laatste aflevering plaats.