Na KNVB ook gemeente akkoord: NAC=Breda nieuwe eigenaar van de club

BREDA - Na de KNVB, geeft ook de gemeente toestemming voor de verkoop van aandelen NAC Breda aan de groep lokale ondernemers NAC=Breda. De gemeente moest als eigenaar en verhuurder van het Rat Verlegh Stadion de overname goedkeuren.

“Het is natuurlijk geweldig dat een groep lokale ondernemers zich op deze manier wil inzetten voor een gezond en stabiel NAC. Hopelijk komt de club hiermee in een rustiger vaarwater en kan zich helemaal richten op waar het voor is: voetbal", aldus wethouder Jeroen Bruijns.

Voor de gemeente is het van belang dat NAC=Breda kan blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld in de huurovereenkomst van het stadion, zoals uiteraard het betalen van de huur. Met haar besluit volgt Breda de KNVB die de overname van de aandelen financieel heeft goedgekeurd.

Wethouder Daan Quaars: “Breda en NAC zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het Avondje NAC is een begrip in het land en mag je gerust immaterieel erfgoed noemen. Ik ben blij dat we als gemeente Breda de overname kunnen goedkeuren. Hiermee komt er een einde aan de onzekere tijden voor personeel, sponsoren en trouwe supporters. NAC kan nu weer helemaal gaan voor het voetballen."

Samen met NAC en de supporters gaat de gemeente aan de slag om te kijken hoe de cultuurbeleving in en om het stadion en in de stad versterkt kan worden.