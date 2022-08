YouTuber Sam de Man struint Bredase kringloopwinkels af in nieuw programma

BREDA - Koopjes scoren bij Bredase kringloopwinkels, om deze vervolgens met (kleine) winst te verkopen. Dat is het concept van het nieuwe programma op het Youtubekanaal KABLAM. Bredanaar Sam de Man en neemt het in het eerste seizoen op tegen Corné van Opstal.

Het nieuwe feel-good YouTubekanaal KABLAM (22.000 volgers), dat ontstond als idee van de in Breda geboren YouTuber Sam de Man (34) lanceert gisteren het nieuwste programma ‘KRINGLOOP’. Na het eerste seizoen van het programma DROMMELS, waarin hosts Sam de Man, Tristan van der Laan en Nadine van der Gaag hun irritaties blootlegden in een komische korte podcastvorm, is het tijd voor het tweede programma van het kanaal waar alles kan en alles mag.



In KRINGLOOP nemen presentatoren Sam de Man en Corné van Opstal het tegen elkaar op en gaan ze gedurende zeven afleveringen bij drie verschillende Bredase kringloopwinkels, in het thema van de betreffende aflevering, op zoek naar iets om voor een (kleine) winst te kunnen verkopen op Marktplaats.

“Het idee ontstond nadat wij, samen met heel veel andere mensen, merkten dat alles alsmaar duurder werd. De benzine die je in je auto stopt, het brood dat je bij de bakker haalt, het WC-papier om je billen mee af te vegen en zo kunnen we nog wel even door gaan!”, grapt de bedenker van het kanaal. “Het enige wat niet meegroeit in de kosten is het salaris dat je krijgt uitbetaald.” En daarom werd besloten om KRINGLOOP in het leven te roepen.



Dat het verkopen van spullen via het internet niet altijd even vlekkeloos verloopt, is in de eerste aflevering al duidelijk te zien. Aan het eerste seizoen van het programma, dat vanaf gisteren iedere woensdag om 12.00 uur te zien is op het kanaal, werkten belangenloos drie kringloopwinkels mee; de Emmaus, Vindingrijk en Henkie’s Tweedehands Hoekie. Alle drie gevestigd in Breda.