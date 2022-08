St. Annastraat op vakantie bij Pier15

BREDA - De St. Annastraat gaat op vakantie met als bestemming Pier15. Komende zondag wordt het terras omgetoverd door enkele ondernemers uit de Sint Annastraat. En het zal deze ‘net wat anders zijn’.

Sint Annastraat

De Sint Annastraat is een van de oudste en meest karakteristieke straten in de Bredase binnenstad. Dit heeft uiteraard te maken met de diverse en creatieve bedrijven. Zo vind je hier een aantal kleine ambachtelijke winkeltjes en horeca zaken. Wat te denken van J’adore Vintage, SaarBarbaars, The Green Submarine, Bunker Tattoo en SUDS Hairdressing?

De medewerkers van deze zaken zullen er zondag ook bij zijn om er de prefecte zomer zondag van te maken. Je zult hun winkels wel herkennen, maar het is ook hun zondag, dus ze doen allemaal net even wat anders dan normaal.

De start is om 13:00 uur en het gaat door zo lang het gezellig is. Er is ook een DJ aanwezig.