In een dag al ruim 24.000 euro opgehaald voor afscheid overleden Fenna

BREDA - Nadat vrienden van de moeder van Fenna (9) een crowdfunding zijn gestart is er na slechts een dag al een flink bedrag opgehaald. De actie werd opgestart nadat Fenna afgelopen weekend om het leven kwam door verdrinking. Met het geld willen de initiatiefnemers een mooi afscheid voor Fenna realiseren.

De vrienden van de moeder van Fenna (9) hebben in een dag al ruim 24.000 euro opgehaald met hun crowdfunding. De actie werd op poten gezet nadat Fenna afgelopen weekend noodlottig om het leven kwam. De 9-jarige verdronk op een camping aan de Franse westkust nadat haar haar vast kwam te zitten in een filtersysteem.

Het doel van de actie is om Fenna en haar ouders in ieder geval een mooi een waardig afscheid te geven. Het doel was om 20.000 euro op te halen. Dit bedrag is dus inmiddels al overtroffen. De actie vind je hier.