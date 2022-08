Bredase Maaike maakt toverdrankjes op zolder

BREDA - De Bredase Maaike Rommens verkoopt vanuit haar ‘Harry Potter zolder’ toverdrankjes aan mensen over de hele wereld. Deze hele maand verkoopt zij ook nog eens deels voor het goede doel Orange Babies.

Vanuit haar zolder - geheel in Harry Potterstijl - in Breda verkoopt de 24-jarige Maaike Rommens heuse toverdrankjes. Deze drankjes veranderen van kleur als je ermee schudt. En deze maand heeft zij een speciaal drankje waarvan de opbrengst naar Orange Babies gaat. Dit is een goed doel dat zich in zet voor Afrikaanse kinderen die te maken hebben met HIV en Aids.

Dat Maaike zo iets bijzonders ging doen zat er dik in. ‘’Ik ben opgegroeid met Harry Potter en ik ben ook altijd erg actief geweest met het lezen en kijken van de films’’, vertelt Maaike. ‘’Naarmate ik ouder werd groeide mijn liefde voor Fantasy’’.

Haar liefde voor Harry Potter en Fantasy combineerde ze in de coronatijd met ondernemen. Dit groeide uit tot haar toverdrankbedrijf. ‘’Er zit vooral kleurstof in en een cosmetisch poeder dat gebruikt wordt in veel verschillende industrieën’’, legt Maaike uit.

Ontzettend leuk



Maaike vindt het ontzettend leuk om alle kanten van haar onderneming te runnen. ‘’Ik fotografeer en film graag. Het is supertof om de labels te designen en de grens op te zoeken van hoe ingewikkeld ik een flesje kan maken.’’



Daarnaast vindt Maaike het decoreren en experimenteren met stofjes, touwtjes en hangertjes ontzettend leuk. ‘’Ik werk met kettingen maar ook met etsen in glas. Ik werk momenteel met stof om de nek van een fles maar ook het vlechten en knopen van touw.’’

Toekomst

Wat de toekomst zal brengen voor Maaike en haar bedrijf laat ze rustig op zich afkomen, al heeft ze ook haar dromen. ‘’Als ik echt groot droom dan hoop ik een winkel in Breda te kunnen openen waar ik ook workshops geef voor het maken van toverdrankjes.’’

Maar momenteel is Maaike grafisch vormgever en dit wil ze ook weer niet opgeven. ‘’ Nee, ik zie mezelf niet snel stoppen met het vormgeven en het designen.’’